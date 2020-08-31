針對台美經濟關係近期發展，美國在台協會今天發表聲明表示，美國在台協會肯定台灣採取重要舉措，逐步落實對美國豬肉和牛肉市場准入的承諾。這些舉措證明了台灣在全球是個可靠的貿易夥伴，同時將使台灣採用與世界各國一致的國際標準。美台經濟關係也將更上一層樓。

AIT指出，美台對於牛肉和豬肉市場准入的討論已經經歷將近十年，上週的聲明是歷屆美台各級政府來回討論所取得的豐碩成果。台灣仍然是美國最大且最重要的經濟夥伴之一。正如美國國務卿蓬佩奧所說，我們期待見到更為緊密的美台經貿合作。

AIT強調，在這樣的背景下，美台經濟關係將更上一層樓。美國國務院助理國務卿史達偉今天稍早宣布，美國和台灣將舉辦一場「經濟與商業對話」，並由美國國務院主管經濟成長、能源和環境的次卿凱斯‧克拉奇（Keith Krach）主持。

這場新的高階年度經濟對話將提供平台，深化美台在各項優先議題上的經濟連結，包括重新布局科技和醫療產品供應鏈、加強投資篩選和智慧財產權保護，以及擴大基礎設施和能源部門的合作。這場對話將有助於開拓新的經濟合作領域，以及加強現有的合作計畫。

AIT表示，美國將台灣視為重要的戰略夥伴，我們期待利用這個新平台，為美台的經濟及國際社會帶來真正的進展。

(中時 )