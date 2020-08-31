許多人聽過風濕性關節炎，卻不知道還有「風濕性心臟病」。其實，它們都是從「風濕熱」進展而來。風濕性心臟病會有呼吸困難、胸悶、心悸等症狀，有時讓人誤以為是「鬼壓床」，嚴重甚至會導致心臟衰竭。

35歲的阿新（化名）2年前從越南來台打拚，最近卻特別容易感到疲累、胸悶，好幾次夜半覺得胸膛被人壓得喘不過來，而從睡夢中驚醒，直覺以為「鬼壓床」、「撞邪了」，連忙到廟裡拜拜。可是情況依舊沒改善，直到嚴重咳嗽、痰中帶血，就醫檢查才發現是風濕性心臟病，讓他的心臟主動脈瓣膜和二尖瓣膜遭到破壞。

風濕性心臟病其實是「風濕熱」侵犯心臟所造成。當身體感染A群鏈球菌，常先引起喉嚨疼痛，接著引發體內不正常的免疫反應，出錯的免疫系統攻擊健康身體的結締組織，便容易造成皮膚、關節等症狀，因此稱為「風濕熱」。

光田綜合醫院心臟外科主任郭達智表示，風濕熱的患者多數會有發燒、關節疼痛、皮膚疹或腫塊等症狀，當免疫系統侵犯到心肺，就會出現胸悶、胸痛和心悸等，持續惡化很可能演變成心臟衰竭，危及性命。

不過，並非感染A群鏈球菌都會演變為風濕熱，且風濕熱好發在5～15歲孩童，也較常出現在公共衛生條件較差的地區，因此台灣現在已不多見。但郭達智說，偶爾還是會看到65歲以上的風濕性心臟病患者，往往是童年時生活環境不佳，感染風濕熱後，免疫系統長期且慢性攻擊心臟，到了中、老年才發病。

治療風濕性心臟病，除了先用抗生素藥物對付A群鏈球菌，如果已經侵犯到心臟或心臟瓣膜，內科治療通常會使用強心劑、利尿劑或血管擴張劑等，如果效果不佳，就有可能需要進行手術，例如瓣膜置換術或瓣膜修補術，嚴重心臟衰竭可能得接受心臟移植。

以阿新的情況來說，因為他的心臟主動脈瓣膜和二尖瓣膜都受到免疫系統破壞而狹窄、鈣化、沾黏，無法正常有效開關讓血液流通，造成心臟肥大，因此，醫師為他置換瓣膜，手術後，胸悶不適感全消失，也擺脫了「鬼壓床」的夢魘。

有過鬼壓床經驗的人常會形容，那種感覺是夜半驚醒，全身彷彿被點穴般完全無法動彈，甚至有股莫名的壓力重壓胸口，叫不出聲，讓人冷汗直流。（圖片來源：康健雜誌）

不過，除了像阿新這樣因為風濕性心臟病而造成的鬼壓床錯覺，其實睡眠醫學上認為，鬼壓床更可能是因為「睡眠麻痺症」所導致。

有過鬼壓床經驗的人常會形容，那種感覺是夜半驚醒，全身彷彿被點穴般完全無法動彈，甚至有股莫名的壓力重壓胸口，叫不出聲，讓人冷汗直流，只能在心中不斷默禱。

好夢心理治療所執行長、臨床心理師吳家碩解釋，通常會出現這個現象，是因為在睡眠過程中（特別是做夢的階段），身體仍處於睡眠狀態，大多的肌肉都是相當鬆弛的情況，但是頭腦卻突然清醒了，可能是因為溫度突然太冷或太熱、聲音干擾、身體想上廁所等，此時身體正在睡眠的肌肉還沒來得及接到大腦已經醒來的訊號，所以才會出現頭腦醒來但身體卻無法動彈，甚至嘴巴發不出聲音的「鬼壓床」現象，醫學上稱之為「睡眠麻痺症」。

壓力過大、緊張焦慮、極度疲累、睡眠不足，或有時差問題等情況下，可能出現「鬼壓床」的情況。如果不是連續發生，通常不必太過擔心，只要壓力和疲憊解除之後就不會出現。但若經常有此症狀，還是可求助睡眠專科醫生進一步診治。

吳家碩也建議，儘量避免睡眠環境有太多的干擾，以減少半夜身體突然醒來的機會，都能降低「鬼壓床」現象。但要注意，猝睡症或患有睡眠呼吸中止症的人，都容易出現睡眠麻痺的現象，如果是這兩種原因引起，應積極就醫治療。

至於發生當下該怎麼辦？吳家碩說，除了唸經、唸佛號之外，其實最重要的是，要先鎮定下來，讓身體的肌肉慢慢接收到大腦醒來的訊號，一小段時間後，身體的肌肉就會慢慢有力量，這個動彈不了的現象也會慢慢地消失不見。

(中時新聞網)