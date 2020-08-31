美豬扣關大事記。

日前蔡英文總統宣布開放美豬、美牛進口，引發各界爭議。為了應對後續的影響與衝擊，民進黨台北市議員王世堅今(31日)表示，現在應該要盡快制訂規範瘦肉精的標準，並要落實對豬農的照顧，他還強調，對豬農的照顧是整個社會應該要做的，而且是虧欠豬農的，所以一定要幫助、照顧台灣的豬農。

面對政府開放進口含瘦肉精的美豬，王世堅在政論節目《新聞深喉嚨》中表示，針對國際食品法典委員會(CODEX)對瘦肉精的規範標準，我們現在該做的是什麼？並提出兩點建議：

第一點，台灣有那麼多堅強踏實的醫療公衛團隊、優秀的毒物專家、藥理學專家、醫學專家，王世堅認為，政府趕快責成國內這些專家們，組成一個團隊，針對CODEX設定的標準，做出一套標準來規範。

第二點，要落實對豬農的照顧，王世堅直言，「如果100億都不夠，我認為更多都應當。」他指出，台灣每年稅收有2兆之多，對豬農的照顧，是整個社會應當，而且是虧欠豬農的。

因為憂心豬農受到衝擊，王世堅還說，台灣的豬農已經忍受了23年口蹄疫的污名，到今年初好不容易，台灣這麼好的台灣豬才可以出口，結果我們還沒讓豬農休養生息、喘口氣的時候，又遇到這問題，所以對豬農的幫忙一定要。

(中時新聞網)