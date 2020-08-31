新冠肺炎疫情重創全球經濟而讓海上貨運需求急跌，專家預期全球前十二大貨櫃航運商今年合計虧損至少50億美元，但業界趁機縮減船舶容量的艙位供應來恢復供需平衡和油價大跌，多位業界高層反看好強化獲利能力，能讓十二大業者今年合計獲利達110億美元。

貨櫃航運業近幾年為搶占日漸萎縮的市場，不斷增加艙位供應和削價競爭。雖然營收無法彌補營運成本，但因擔心市場被搶走而無人敢率先縮減艙位供應。

3月和4月間疫情危機令貨運需求崩跌，迫使業者開始取消許多航線來因應，成為減少艙位供應過剩的契機。

尤其油價在此期間大跌，使航運業最沉重負擔的燃料費跟著大減，跟外界原先認為全球航運業因今年開始實施低硫含量燃料新規定，會讓業界燃料成本飆升的預期完全不同。

有專家認為把艙位供應削減至跟市場需求差不多，加上省下大筆燃料費，讓業界業績突然大進補，因此看好今年是業界展現高度獲利能力的一年。

根據全球前十二大航運商上半年財報，平均獲利較去年同期大漲約150％，但艙位供應量全都較去年同期呈兩位數減幅。

全球最大貨櫃航運商丹麥馬士基集團（Maersk）第二季淨利從去年同期1.41億美元暴增至4.27億美元，但艙位供應量減少20％，讓公司得以減少成本和增加艙位使用率。

各國解除封閉措施後讓貨運需求回升，運費因艙位供應大減而不斷高漲。上海出口集裝箱運價指數顯示迄8月28日止當周，上海跨越太平洋至美國西岸的每一貨櫃運費達3,639美元創新高，並且是1月運費的逾二倍。上海至東岸為4,200美元創五年新高，高於年初時2,562美元。全球最繁忙的亞洲至歐洲運費達1,029美元，為2月初以來最高。

(工商 )