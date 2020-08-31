繼蔡英文政府28日宣布鬆綁美豬、美牛進口後，美國智庫傳統基金會（The Heritage Foundation）於台灣時間31日晚間9時舉行美台經濟合作展望（U.S.-Taiwan Economic Cooperation: Looking Ahead）線上研討會，邀請經濟部長王美花及美國國務院亞太助卿史達偉（David Stilwell）擔任主講人。台方在會中明確表達簽署台美雙邊貿易協定（BTA）的意願，但美方對此並無具體回應，僅強調「一中政策」並未改變，史達偉也再度重申美國對台的「六項保證」。

本場研討會由駐美代表蕭美琴率先發言，之後史達偉和王美花分別發表演說。蕭美琴開門見山地表示，時值台美關係日益緊密，現在是最適合台美雙方開始商討BTA的時間點，蔡英文總統甘冒政治風險，同意開放美國豬、牛肉進口，正顯示她已完全準備好；同時也很感謝美國副總統彭斯、國務卿蓬佩奧、農業部長普杜、商務部長羅斯等多位重要官員及兩黨國會議員對台的支持。

史達偉在演說中，除表示美台雙方的合作與友誼至關重要、肯定台灣抗疫情表現、確認台積電在全球半導體產業的關鍵地位，他還強調，美國長久以來的「一中政策」並無改變，美國對台灣的主權問題不會表示立場，也會持續與台灣保持友好的非官方關係。史達偉也再度重申對台的「六項保證」，包括不設定終止對台軍售的日期、不同意就對台軍售議題向北京徵詢意見、不會在台北與北京之間擔任調人、不修改《台灣關係法》、不改變對台灣主權的立場、不要求台灣與陸談判。

王美花則指出，台灣雖然在新冠疫情控制上廣獲肯定，但同樣無法倖免疫情對經濟帶來的衝擊，值此艱難時期，台美更應攜手合作應對。台灣擁有台積電等領先全球的高科技企業，長期以來都是美企的穩定供應商。台灣重視智慧財產權保護與資訊安全，也證明我們是可靠的合作夥伴。一旦台美簽署BTA，不僅有助台灣更融入區域，對美國的印太策略也有所助益。

王美花還表示，台灣已準備好用最高標準與美簽訂貿易協議，此外雙方還可以加強在產業、尤其是供應鏈安全上的合作；台灣也願意採購更多美國農產品及石油、天然氣等能源產品。

王美花會前受訪時透露，和美國的合作，不管是在防疫、供應鏈方面，或是簽署BTA、FTA，本來就是台灣政府長期追尋的目標，希望台美雙方盡快展開相關談判，也盼望國務院能有正面回應。其實這場研討會很早就已經安排好，她會在會議中充分表達我方意見，也相信史達偉會有正面回應。

近月來，由於美國對大陸態度日趨嚴厲，台美關係似乎也連帶出現契機。針對後續如何具體推動台美經貿合作，經濟部次長陳正祺表示，為達到與美國簽訂BTA的目標，目前雙方內部都必須完成整合、凝聚共識。如果舉行「貿易暨投資架構協定」（TIFA）會議有助達成目標，台灣就會去推動，也會積極尋求透過其他方式達成目標。

(中時 )