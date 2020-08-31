美豬牛進口。

政府宣布將開放瘦肉精美豬、美牛輸台，引起各界質疑雙重標準、砲轟，還有民眾爆料農委會最近公告，修正乙型受體素萊克多巴胺，也就是俗稱瘦肉精做為牛、豬飼養飼料，引發輿論擔心國產肉豬會受到波及。不少民眾都留言寫下「1月就知道了」、「繼續悲憤吧」

根據農委會最近公告，該管理辦法在8月28日公告，7天後就可施行，其修正內容：「乙型受體素（β-agonist）為禁止製造、調劑、輸入、輸出、販賣或陳列之藥品。但不包括作為供牛及豬隻使用之萊克多巴胺（Ractopamine）含藥物飼料添加物。

此公告發出後，引發外界憂心，但有網友在批踢踢發文表示「這個法規針對的是進口的萊克多巴胺美豬，台灣不能輸入、製造萊克多巴胺，也買不到。同時，如果養豬戶去申請萊克多巴胺的藥證，也不會發。一般養豬戶是用大豆玉米當原料，用萊克多巴胺的飼料成本上比較貴。」

不過，有不少網友則是認為「太小看台灣人了吧 買不到？」、「台灣沒槍支許可證，台灣買不到槍，台灣沒大麻許可證，台灣買不到大麻」、「不過沒差啦。1月就知道了」、「賣毒品需要證照嗎?」、「爭辯法條，不如好好監督吧！」

(中時新聞網)