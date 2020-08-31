美國國務院亞太助卿史達偉於美東時間8月31日上午在華府智庫「傳統基金會」發表演說，公布美方將與我方創立「台美經濟商業對話」。美國在台協會說明，美方將由美國國務院主管經濟成長、能源暨環境次卿Keith Krach率團來台灣主談，台美將透過此高階會談就各項優先領域強化雙邊經濟與商務合作。

有關美國國務院主管經濟成長、能源暨環境次卿Keith Krach將率團與我方召開台美經貿對話，外交部發言人歐江安表示，外交部感謝美方採取實質行動，進一步深化台美經貿連結。

歐江安指出，我國政府於8月28日宣布放寬美國牛肉及豬肉進口相關限制後，已獲得美國政府高層、國會、學界及商界等超過80位人士齊聲表達強力支持與肯定，有許多美國友人呼籲美國政府儘速與台灣啟動台美雙邊貿易協定談判。

她說，此一新創的台美經貿對話，正是呼應美國國務卿龐培歐日前推文指出，台灣的開放政策為深化台美經貿關係打開了一扇大門。未來外交部將繼續配合政府相關部會，透過上述對話以及台美「貿易暨投資架構協定」（TIFA）等各種管道，積極累積台美雙邊貿易協定的正面動能，讓雙邊經貿夥伴關係展開新篇章。

(中時 )