對多數人來說，每天做30分鐘鍛鍊心肺的有氧運動都是有益而安全的，但有5種警訊顯示你已經做過量，想靠有氧運動減重，天天做也並不是最好的策略。

有氧運動能強化心肺功能，讓體內的氧氣和血液運送得更順暢，包括走路、跑步、騎腳踏車、爬山、游泳等都算有氧運動，WHO建議，不管選擇哪一種，每次至少要持續10分鐘以上，才能獲得有氧運動的好處。

相較於重訓被認為要適度休息1、2天讓肌肉修復，天天都進行有氧運動的人並不少，例如有人天天慢跑，或天天晨泳，但是有氧運動真的不需要按下暫停鍵嗎？

1. 以中至高強度的有氧運動（例如快走）來說，每天運動 30 分鐘對多數人都是健康而安全的，好處包括：

2. 增進心血管健康

3. 提升睡眠品質

4. 血液流動順暢，降低高血壓的風險

5. 幫助燃燒脂肪

6. 改善心情、降低壓力

雖然天天做好處不少，但有時候也會有反作用，包括身心的疲憊、運動傷害，如果沒有補充足夠熱量來讓身體用做運動時的燃料，也可能導致肌肉流失。

以下5個指標更顯示你已經做過量：

1. 肌肉痠痛持續好一段時間

2. 關節疼痛

3. 本來覺得很輕鬆的運動項目，突然變難

4. 對運動的熱忱與興趣降低

5. 睡眠品質變差

出現以上5種情況就要考慮降低頻率，運動前務必熱身，運動前中後更要大量補充水分，如果還是沒改善，就要諮詢醫師。尤其有心臟病、呼吸道疾病、關節炎或其他長期性的症狀，更要斟酌自身狀況來調整頻率。

其實運動量並沒有絕對的上限，因為每個人能承受的運動量會隨著健康狀況、胖瘦、是否有慢性病而改變，所以頻率應該彈性調整，而不是一味地拚命運動。

至於很多人想靠有氧運動減重，天天做恐怕也不是最佳策略。（圖片來源：pixabay）

至於很多人想靠有氧運動減重，天天做恐怕也不是最佳策略。有氧運動加上飲食控制的初期，你可能快速瘦下幾公斤，但進入停滯期後，一直維持同樣的運動，消耗的熱量會愈來愈少。

這時候就要適時增加運動強度，一般認為結合重訓效果最好，例如一週3～4天做有氧運動、2～3天做重訓。在每天高強度運動下，適時休息1、2天也能幫助身體修復，降低運動傷害的風險，不至於因為肌肉、關節疼痛而突然停止運動。

運動太劇烈、消耗大量精力，也可能讓你平時懶得再動，降低煮飯、做家事等非運動性的熱量消耗（Non-exercise activity thermogenesis，NEAT）。因此適度運動，找到和日常生活節奏的平衡點，減重效果才最好。

(中時新聞網)