大陸外交部31日發布消息表示，外交部副部長秦剛約見捷克駐陸大使佟福德，就捷克議會參議院主席維斯特奇爾訪台提出嚴正交涉。

秦剛指出，捷克議會罔顧陸方堅決反對和嚴正交涉，出於一己私利，在台灣當局利誘和反華勢力鼓動下，執意赴台進行訪問，公然支持「台獨」勢力和分裂活動，嚴重侵犯大陸主權，粗暴干涉內政。陸方對此予以強烈譴責。

秦剛重申一個中國原則，也是中捷關係的政治基礎。維作為捷克國家領導人公然冒天下之大不韙，違背捷官方一貫承諾奉行的一個中國政策，嚴重違背國際法和國際關係基本準則，中方必將做出必要的反應，維護自己的正當利益。

大陸外交部歐洲司負責人、中國駐捷克使館也分別就此向捷駐華使館、外交部提出嚴正交涉。

稍早，大陸外長王毅同樣表示，「挑戰一中原則必將付出沉重代價」。對此，捷克外長佩崔切克今天也表示，他會召見中國駐布拉格大使要求提出解釋。

(中時 )