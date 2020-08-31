原產於北非和印度，之後傳到地中海地區，在整個歐洲佔有重要的地位。甜羅勒的英文「basil」源於希臘文「basileus」，是「帝王」之意，相傳它是皇室御用藥品及沐浴品的主要配方，因此被稱為「香草之王」。

羅勒家族中，最熟為人知的是「九層塔」和「聖羅勒」。九層塔和甜羅勒最大的差異，是九層塔葉片較窄、長；甜羅勒則較圓、寬，甜羅勒的味道也比較溫和。義大利料理的青醬或法國料理的普羅旺斯冷醬（pistou sauce）主要成分都是甜羅勒。不僅如此，羅勒也可以用在甜點如蛋糕、慕斯或冰淇淋中，不論是打碎或整片使用，都能讓甜點增添味道。

日前有泰國網紅抗議，泰式知名快炒「打拋肉」提香的香草不是九層塔，而是「打拋葉」，打拋葉就是聖羅勒，和甜羅勒的品種也不一樣。

甜羅勒富含β胡蘿蔔素及維生素A，可以維持視力健康，此外它有豐富的類黃酮和花青素，有對抗自由基、抗氧化的功能，能預防疾病和發炎。

此外，甜羅勒富含維生素K，能維持骨骼健康、預防骨質疏鬆，研究顯示，只要2小匙乾燥的甜羅勒就能有保健的效果。

甜羅勒也可以拿來泡澡，美國樂壇天后瑪丹娜曾在社群網站貼出她在泡羅勒浴的影片，並說泡完後喝1杯玫瑰花茶，身心舒暢、覺得非常滿足。

自療應用：用量不宜多，1壺茶用大約10公分長的1支甜羅勒即可，避免辛辣味。也可以搭配薄荷、薰衣草，或放入氣泡水中增加口感和香氣。

栽種技巧：適合夏天種植，但台灣天氣濕熱較容易有蟲害，要注意防治，可以自製辣椒水或和其他忌避植物種在一起。

甜羅勒鳳梨塔

甜羅勒鳳梨塔。（圖片來源：陳德信）

材料

甜羅勒適量、鳳梨1片、蜂蜜適量、塔殼（可於烘焙材料行購買）數個

做法

1.甜羅勒切碎，鳳梨切丁，烤熟塔殼。鳳梨可替換為味道酸中帶甜的水果，例如柳丁、蘋果；塔殼也可替換成餅乾。

2.所有食材拌勻，放在塔殼中即可（甜羅勒和鳳梨丁也可以當作類似莎莎醬的醬料，或用生菜包來吃，類似宴會常吃到的蝦鬆料理）。

番茄甜羅勒起司醬配脆麵包

番茄甜羅勒起司醬配脆麵包。（圖片來源：陳德信）

材料

甜羅勒適量、番茄1個、起司5片、洋蔥1/4個、蒜頭3瓣、高湯1杯（240cc）、麵包1條

做法

1.洋蔥、蒜頭、番茄切碎。炒香洋蔥、蒜頭。

2.番茄加入高湯後，可以先稍微燉煮1～2分鐘，降低番茄的酸味。再加入起司、烹煮5～10分鐘。

3.最後再加入切碎的甜羅勒（因為甜羅勒遇高溫顏色會變黑、香味會降低，等醬汁都煮好之後再撒入甜羅勒拌勻即可食用；或是另外放，要沾醬時再撒甜羅勒）。

4.麵包烤熱，即可搭配加入甜羅勒的醬汁（也可以另外當作配飯的醬汁使用）。

料理示範：北投老爺酒店主廚陳之穎

(中時新聞網)