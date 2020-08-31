俄羅斯新式的「賀密斯」(Hermes)飛彈系統，具有超音速飛行性能，開發商稱，可以擊破所有的西方戰車。

防衛世界(Defense World)報導，在莫斯科舉行的陸軍2020論壇(Army-2020)，製造商Shipunov儀器製造設計局展示了賀密斯飛彈的幾種款式。初級款的射程20公里，已經比許多反戰車飛彈射程來的遠，而最新的加長型賀密斯，射程達到100公里，飛行速度4馬赫。

Shipunov的發言人表示，測試表明，賀密斯飛彈一枚就足以摧毀任何現有的西方戰車，致命率達到98~99％。

官員補充說，賀密斯 採用多類型尋標系統，包括無線電導引、終端路徑記憶、半主動雷射追蹤、紅外線導引，因此即使是100公里的版杠，仍然精確無比，彈著最大偏離值只有50公分。

他表示，賀密斯飛彈還有一大特色，就是採用模組化設計，使它有著最大的部署彈性，可以裝在指揮車、運輸車、無人機、吉普車等等。

(中時新聞網)