20200830中天新聞 嚇！ 豪車「2氣囊突自爆」 車主控廠商不理

基隆一位陳姓男子擁有一台平輸版賓士W204，他日前開車行經基隆市區時，在駕駛與副駕駛座的安全氣囊卻無預警爆開並炸在他的身上，造成他短暫失去意識，而臉部與手部四處可見挫傷與瘀青。更令陳男生氣的是，事後車廠的處理態度如同在踢皮球，他氣急上網爆料。

陳男在臉書社團《爆料公社》上PO文控訴，他原文內提到，他在2010年透過平行輸入購買了價值百萬的賓士W204；但日前安穩的行駛在路上，前座兩顆安全氣囊卻無預警爆開，氣囊撞擊力道之大且近距離在眼前爆開，他的臉與手臂滿是被炸到所造成的挫傷與瘀青，他形容當下如同「被炸彈炸到」，更氣急寫下：「只聽過車禍氣囊故障沒爆，沒聽過行駛中無故自爆！」

陳男事後接受媒體訪問時，更憤努表示事後車廠的處理態度如同在踢皮球。17日時，陳男將賓士車開到原廠檢修，修車廠對陳男回應：「作了修車廠4、50年從沒遇上這樣的狀況，也不知道為什麼會發生這樣的事」，讓他氣得大罵下次再也不敢買德國車。

據《中天新聞》報導指出，總公司事後則出面回應，這輛車為平行輸入，並不是透過代理商所進口的貨品，因此無法保固。內行的網友也回應說，這款車型早已超過保固年限，車主只能自認倒楣，畢竟水貨車本就有風險。

(中時新聞網)