美國總統大選逐漸逼近，中國議題成為共和、民主兩黨候選人選戰焦點。著名的《紐約時報》專欄作家托馬斯．弗里曼(Thomas Friedman)指出，如果拜登當選總統，他在外交政策上所面臨的最大挑戰將是「中國」——但此中國已非拜登曾打過交道的中國，而是一個更加咄咄逼人的中國。想要擊退中國，就得扭轉川普犯下最大錯誤之一：未能與德國建立夥伴關係以對抗北京。

弗里曼指出，美國與蘇聯的冷戰在柏林打響並取得勝利，眼看著要在貿易、技術和全球影響力上與中國展開的冷戰，也將在柏林打響並分出勝負。因為柏林牽動著德國，德國則牽動著歐盟這一世界上最大的單一市場。不管是美還是中，誰能在技術標準、貿易規則和科技競爭中將歐盟爭取到自己這邊，誰就能為21世紀的全球數位商業制定規則。

德國總理梅克爾在G7集團國家領導人會議上，帶領歐盟與川普的貿易與關稅政策針鋒相對。（圖／美聯社）

他說，美國之所以在20世紀的3大衝突——一戰、二戰和冷戰——中獲勝，是因為美國一直是最強大同盟的一部分。打敗蘇聯的冷戰同盟是美國組織的，這也應該是美對抗中國的模式。如果美國單獨對抗中國，目標是只讓美國「恢復偉大榮光」，那美國就輸定了。如果美國讓全世界為了21世紀公平公正的商業運作而對抗中國，那就能讓北京屈服。

弗里曼表示，川普對中國的態度比以往任何一位總統都要強硬，這是正確的。有位在中國做生意的朋友常說：「川普不是美國應得的美國總統，但他是中國應得的美國總統。」但是，在川普的「美國第一」策略下，13億講中文且經濟活力極強的人，很難被3.28億美國人改變。

因為這個原因，川普在抨擊中國的同時，又就歐盟汽車關稅及柏林軍費開支不足的問題亂批德國，就是個巨大的錯誤。川普應優先考慮與德國總理──也被稱為「歐洲總理」──梅克爾(Angela Merkel)建立夥伴關係，她們同樣擔憂中國的霸凌。

弗里曼指出，德國是一個製造業超級大國，在對中國的貿易戰中將是決定性的盟友。一位德國資深外交官說，「我們和你們一樣對中國不滿，但為什麼川普從來沒有試著與你們的歐洲盟友一起解決這些問題呢？」現在川普還撤回在德國的美軍來懲罰德國，結果造成大量德國人對美國反感，轉向支持與中國建立更密切的關係。

川普上任之時就撕毀了跨太平洋夥伴關係(Trans-Pacific Partnership)協定，現在又削弱與德國的關係，蓬佩奧竟然還說「讓志同道合國家結成新的民主國家同盟」以阻止中國，實在讓人無語──沒有盟友的同盟是很難組織的。

他說，歐盟國家很擔心夾在華盛頓和北京中間，被迫在美國和中國技術系統之間做出選擇，即便如此，歐盟去年仍將中國貼上了「系統性競爭對手」的標籤。這讓中國非常懊惱，因為中國正試圖分化歐盟，並把東歐收買過來。

弗里曼認為，中國最害怕的就是川普拒絕建設的東西——一個圍繞華盛頓和柏林建立起來的包括跨太平洋夥伴關係、美國和歐盟在內的聯盟。上世紀70年代棋高一著的大戰略，是尼克森(Richard Nixon)和季辛吉(Henry Kissinger)在中美之間建立同盟以遏制蘇聯。今日棋高一著的大戰略，則應該是在美德之間建立同盟以反制中國。

(中時新聞網)