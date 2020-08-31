土耳其籍男星吳鳳（吳承鳳）2015年甜娶台灣女孩陳錦玉（Rynne），身為「台灣女婿」的他，與老婆育有一對女兒，不過吳鳳卻屢遭勸要生兒子，讓好脾氣的吳鳳忍不住發怒PO文：「我不懂到底為什麼一定要生男生呢？」

40歲吳鳳和老婆Rynne婚後育有2個女兒，幸福組成一家四口，樂於分享生活日常的吳鳳，近日卻在臉書無奈發文：「很不喜歡有人一直跟我說要生一個男生！我不懂到底為什麼一定要生男生呢？」吳鳳認為老天爺給他2個女兒，他就已經很感恩。

吳鳳進一步發文指出：「好像這些重男輕女的人把生孩子這件事當遊戲的樣子！他們不覺得有一個健康的孩子是多幸福的一件事嗎？」吳鳳也提到，老婆懷孕時，他就向老天爺許願，希望能讓他們有健康的孩子，不論男女都歡迎。

吳鳳樂當女兒的大玩偶，他噴父愛說：「有了第一個女兒我很快樂，而且女兒跟情人一樣天天黏著我，好幸福」，吳鳳也呼籲：「請再不要跟我說一定要生男生這句話」，吳鳳很感恩身邊有老婆和小孩這3個公主陪伴，他只希望能給妻小更穩定快樂的生活。

(中時新聞網)