兩大科技巨擘蘋果與特斯拉31日開始採用股票分割後的新價進行交易，使得散戶投資門檻大降，連帶帶動兩家公司股價上漲。而在科技股氣勢如虹的帶動下，美股本月可望寫下4月以來最佳表現。

蘋果周一股價盤中上漲2.47％，每股報127.89美元。自7月30日宣布一股拆四股計畫以來，該公司股價累漲約30％。特斯拉周一盤中上漲2.77％，每股報454.93美元，自8月中宣布一股拆五股以來，該公司股價累漲約61％。

這是蘋果公司1980年上市以來第五次分割股票，上次是在2014年時將股票一股拆成七股。蘋果股價近日迭創新高並成為美國首家市值超越2兆美元的企業，促使該公司做出分拆股票決定。

特斯拉今年迄今股價翻漲五倍，與通用、福特等傳統車廠疫情期間股價表現淒慘形同強烈對比。該公司決定跟進蘋果分割股票，試圖讓股價更為親民。

從整體來看，美股近日表現可圈可點。標普500指數上周單周漲幅寫下7月初以來新高，8月全月漲幅迄今高達7.2％，較泛歐指數Stoxx600同期漲幅僅0.5％高出不少。

(工商 )