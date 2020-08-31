香港男星林作發文遭批消費死者。（圖／翻攝自林作臉書）

《黑豹》男主角查德威克鮑斯曼（Chadwick Boseman）因大腸癌過世，享年43歲，噩耗震驚各界，而香港男星林作在此時於社群網站貼出查德威克鮑斯曼的死訊，竟不是哀悼對方，而是為了拉保單廣告，引爆不少網友怒火，痛批他在消費死者。

林作日前在臉書PO出查德威克鮑斯曼死訊，並發文寫下：「45歲（應為43歲）就大腸癌過世，疾病無從預測，一定要早點檢查。檢查之前，記得找#林作保險。」PO文一出立刻引起爭議，許多網友湧入其貼文底下留言批「為了做生意，人品都沒了」、「一點同理心都沒有，要賣保險也不應該利用死者」、「藉過世的人宣傳，做人做事都應該有條底線」、「其實他43歲，想賣廣告也麻煩查好資料先」。

林作連續發文，引爆網友怒火。（圖／翻攝自林作臉書）

不只網友痛罵林作，港星杜汶澤同樣也發文譴責他是黑心營銷手法，但林作仍不以為意，認為自己只是認真討論，並不覺得有問題，接著再PO出查德威克鮑斯曼和Kobe的合照，表示：「右邊這位，43歲（應為41歲）就意外過世。意外無從預測。一定要早點買人壽、意外保險。記得找 #林作保險。」

另外，林作又陸續PO出BBC、美國前總統歐巴馬悼念查德威克鮑斯曼的PO文，硬扯他們也在消費死者，讓許多網友看不下去怒洗版，掀起熱議。

(中時新聞網)