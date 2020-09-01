關於美國國務院主管經濟成長、能源暨環境次卿Keith Krach將與我方召開「台美經濟商業對話」一事，總統府發言人張惇涵表示，總統府感謝美方以實際行動深化台美經貿合作夥伴關係。

他說，期盼未來雙方在更堅實的信任基礎上，透過此一新創的台美經貿高階對話，以及台美其他經貿互動平台及管道，積極深化台美經貿連結，創造台美互惠雙贏，也讓台灣更進一步能夠與世界各經濟體加速連結，成為全球供應鏈重整中的關鍵力量。

(中時 )