台美將召開經濟商業對話，府：深化經貿合作夥伴關係 00:092020/09/01 中時 崔慈悌 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 張惇涵(本報系資料照片) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 關於美國國務院主管經濟成長、能源暨環境次卿Keith Krach將與我方召開「台美經濟商業對話」一事，總統府發言人張惇涵表示，總統府感謝美方以實際行動深化台美經貿合作夥伴關係。 他說，期盼未來雙方在更堅實的信任基礎上，透過此一新創的台美經貿高階對話，以及台美其他經貿互動平台及管道，積極深化台美經貿連結，創造台美互惠雙贏，也讓台灣更進一步能夠與世界各經濟體加速連結，成為全球供應鏈重整中的關鍵力量。 (中時 ) #台美 #經貿 #經濟 #對話 #關係 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 AIT解密電報 持續對台軍售 04:102020/09/01 兩岸要聞 王美花與美亞太助卿對談 BTA後 盼共創供應鏈安全 04:102020/09/01 財經要聞 連五月呈衰退 7月製造業景氣 續亮藍燈 04:102020/09/01 財經要聞 布局非洲新金磚研討會 圓滿落幕 04:102020/09/01 企業經營 區域經濟整合潮 被遺忘的台灣 04:102020/09/01 兩岸新聞 美豬叩關 豬農促產地標示明確 04:102020/09/01 地方新聞 台美經合視訊會 王美花促洽簽台美貿易協定 04:102020/09/01 政治要聞 世貿祕書長提前下台 陸美新戰場 04:102020/09/01 國際大事 陸美角力 製造業景氣連5藍 04:102020/09/01 財經焦點 權王台積電反彈 台股早盤開高 09:132020/09/01 財經 政治熱門新聞 捷克議長韋德齊用中文說「我是台灣人」 全場起立鼓掌20秒 - 政治 開放美豬牛進口掀爭議 黃暐瀚送蔡、蘇10字 - 政治 沒有韓國瑜的高雄居然一路「黑麻麻」 粉專：太扯了 - 政治 羅智強為反美豬牛陳情遭擋 網比一比：陳其邁又再輸韓國瑜一大截 - 政治 「美豬換國際地位」 陳揮文轟時中：我們跟豬同平台？ - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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