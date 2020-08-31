高雄少女失蹤第3天，高雄市三民二分局專案小組，在今天晚上透過M化車追查少女的手機訊號，發現訊號出現在北市中正區廈門街156巷的一處秘密地點。(中時資料庫)

高雄14歲國中少女，疑為和網友會面，29日從高雄獨自1人搭乘高鐵到新竹，搭上陌生人的車後已失蹤3天。今天(31日)晚上高雄市三民二分局專案小組，帶著上午攔查到曾載過少女的盧姓車主前往北市中正區廈門街一處秘密地點進行查訪，目的是為了要找出失蹤少女是否在該地點落腳，經過搜尋仍無功而返，但警方行動意外曝光，專案小組人員急忙將盧姓車主帶離廈門街地點，警政署也已下令刑事局加入偵辦行列，提升辦案強度。

據了解，這名高雄少女已經失蹤3天，今天晚上高雄市三民二分局專案小組，透過M化車追查手機訊號，查詢到北市廈門街秘密地點，警方在該處搜出一些「神祕文件」，至於內容具體記載為何，仍由警方進一步調查當中。

少女在29日獨自搭乘高鐵到新竹後便失聯，經警方調查後，查詢到是由1位37歲的「保全界李宗瑞」盧姓男子帶走，車牌號碼當時查看為「7923」，在今天(31)晚上警方跟隨著少女手機訊號，在北市中正區廈門街156巷口某秘密地點查訪，卻仍是尋獲少女無果，並在晚上10點才逐漸離去。

警政署表示，他們將會全力徹查高雄少女失蹤案，目前已經加派刑事警察局共同加入進行偵辦調查，並且將此案件等級提高偵辦，將全力盡速找到失蹤少女的下落。

(中時新聞網)