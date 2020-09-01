網紅阿滴31日邀請行政院數位政委唐鳳拍攝一支開箱「星展銀行 x HowFun 不思議雜貨鋪」的影片，而在正式開始拍攝這支影片前，阿滴利用空檔拍攝另一段影片，過程中他大玩唐鳳「控制腦波」的梗，並在唐鳳面前用鋁箔紙製作一頂帽子，說是要用來抵抗她的腦波增幅，而唐鳳也不時在一旁提供意見。

阿滴和表示，他今天主要是要拍攝開箱社企的產品，並指出這次是受到星展銀行邀約，而他想要利用正式拍攝前的空檔，製作一個需要使用的道具，也就是錫箔紙帽。他還指出，唐鳳在網路上的影片裏面，十支有五支會出現錫箔紙。

接著，阿滴拿起錫箔紙，準備製作一頂帽子，過程中他還一邊問唐鳳，「你會不會看這看得很煩？就是每個人都要用這個梗」，唐鳳則回答，「還好，不會啊」。在阿滴用鋁箔紙製作帽子的過程中，唐鳳也在旁邊給予建議，而滴妹則吐槽他做的有點醜。

阿滴摺出了第一個帽子之後，試戴了一下發現有點小，雖然唐鳳表示看起來不錯，很有傳統文化的風格，但滴妹卻直呼，「這樣怎麼擋得住腦波啦？」而阿滴自己也覺得太小了，於是又重新動手做一個。唐鳳則在一旁指導，「重點是最後要有一個天線的感覺，增幅阿，要收的到才可以」。

最後，阿滴也說，「網路上沒有一個影片是和唐鳳一起做這個，這是經過唐鳳認證的，的確可以抵擋的」，唐鳳則在一旁比讚表示阿滴做得很好，並協助阿滴調整這頂新的帽子。

(中時新聞網)