綠營政府開放含瘦肉精的美國豬進口台灣，不過，資深媒體人唐湘龍表示，美國最大豬肉生產商，卻是屬於香港上市公司萬州國際的子公司！

資深媒體人唐湘龍在《觀點唐湘龍時間》指出，美國最大豬肉生產商史密斯菲爾德食品（Smithfield Foods），2013年被香港萬洲國際集團收購，現為萬洲國際的全資子公司。

史密斯菲爾德食品，在美國擁有多種肉製品品類及產品品牌，並在全球12個國家開展業務。公司成立於1936年，總部位於美國維吉尼亞州小鎮史密斯菲爾德。

唐湘龍指出，史密斯菲爾德基的母公司叫萬州，是香港上市公司，如果台灣開放美國豬肉進口，不可能和史密斯菲爾德食品完全無關，開放美豬，最大受益者之一，一定是萬州國際。

根據維基百科，萬洲國際有限公司，是中國大陸最大型的肉類食品集團之一，總部設在香港，全資擁有美國的豬肉加工商史密斯菲爾德食品。2016年，美國財富雜誌公布，該公司截至2016年度財富雜誌全球500大企業，排名為495位。

(中時新聞網)