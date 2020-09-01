近日總統蔡英文宣布將開放含瘦肉精「萊克多巴胺」成份之美豬及30月齡以上美牛進口，因「時空背景不同」說法引起爭議。有網友整理出歷年時間軸，發現民進黨致命缺陷在於「行政命令通過方式」，沒經過國會立法，產生「中央和地方打架」的疑慮，認為是爭議的最大問題點，也讓民眾挺不下去。

該網友在《Dcard》上發文指出，近期開放美豬美牛進口爭議不斷，支持的人以國際標準為指標；而反對的人則批評民進黨先前高喊「瘦肉精0檢出」，現在又因「時空不同」，可以用國際標準了。於是原PO整理出整件事端完整時間軸：

2012／06（國民黨說要進口美牛，民進黨罵爆，並堅持瘦肉精零檢出才可以進口）

2012／07／05 （國際標準訂定）

2012／07／06 （蘇貞昌改口說可以參考國際標準，然後被民進黨支持者罵爆）

2013／03 （民進黨黨團立院反對美牛進口）

2016／04 （蔡英文在政見中有提到將開放美牛進口）

2020／08 （蔡英文確定以行政命令進口符合國際標準的美牛）

總統蔡英文。(中時資料照)

原PO作出結論，民進黨原先在2012／06主張瘦肉精零檢出，但在國際標準通過後（2012／07）就逐步改變立場，現在大家批評民進黨搞雙標，就是在國際標準訂定之前。原PO接著說，即便蘇貞昌曾說同意國際標準，但在隔年民進黨團仍舊是對美牛進口投下反對票，或許以這點來說民進黨立場改變會是比較有說服力的。此外，國際標準通過的劑量在目前看起來健康疑慮是不高的。

不過，民進黨有一點卻值得警惕，就是用「行政命令通過的部分」。原PO指出，當初民進黨黨團強烈反對國民黨以行政命令通過，稱必須由通過國會，但這次卻以行政命令直接通過。造成的最大的問題就是「中央跟地方法規打架」，畢竟目前還有很多縣市地方自治條例都規定，瘦肉精必須零檢出才得以販售。原PO強調，「未做好構通就以行政命令通過是我覺得應該改善的地方。」

貼文一出，就有網友表示「謝謝用心整理，這篇才是真的在討論」、「真相就是，國際標準沒出來前民進黨堅決反對，出來後態度慢慢轉變，但未進行溝通直接執行就不太ok，就算適量瘦肉精不會危害健康也挺不下去」。

不過也有網友指出，蔡政府和馬政府作法仍有不同： 1.開放狂牛症高風險30個月以上的美國成牛。2.馬英九當時是有經過國會制衡，蔡政府是行政命令，全台有6個縣市禁用瘦肉精的自治條例很有可能會被弄掉。3.現在進的美豬含有瘦肉精，以前的美豬沒有。

另一位網友則表示，「先不論進不進，走行政命令就是不該。且我認為雙標非常可恥，之前稱『絕不會拿國人健康做交換』，但事實就是拿健康開玩笑啊。至少道個歉吧，一句『時空背景不同』就想帶過，真的吃相難看。」

(中時新聞網)