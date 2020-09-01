雲林縣斗六市1家幼兒園31日傳出不當管教事件，1名3歲幼兒因來不及上廁所，尿在教室地板上，老師竟把他拖到廁所，事後家長發現孩子背部滿是傷痕，氣憤之餘向警方報案，老師坦承情緒失控，園方也願意負起後續責任。

斗六市1名黃姓民眾31日下午在臉書PO文，指3歲的孩子回家後悶悶不樂，追問下才說在幼兒園被老師處罰，脫掉孩子衣服檢查傷勢，發現背部紅腫，都是一條條傷痕，氣得他馬上到幼兒園理論。

黃姓民眾請園方調出教室監視器畫面，只見老師氣衝衝的打了孩子幾下，接著拖著孩子往廁所移動，現場還有10幾名孩子，都被嚇得說不出話來。事後老師坦承情緒失控，園方也不斷道歉，但他心疼孩子，決定向警方報案。

協助黃姓家長處理此案的斗六市民代表曾博鴻表示，孩子才3歲年紀很小，一時失控尿褲子，老師應該要好好安撫孩子才對，沒想到竟是情緒失控對孩子不當管教，不僅孩子身體受傷，內心更是留下陰影，一定要請相關單位好好處理，以免類似情況再度發生。

警方表示獲報後已展開調查，雲林縣政府教育處與社會處也接到通知，1日將派員了解情況，若確定是不當管教將依法開罰，同時也會對受害孩子進行心理輔導。

(中時 )