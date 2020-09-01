每年7、8月是屏東縣原住民鄉部落舉辦收穫祭的日子，為了讓更多民眾認識原住民獨特的文化，縣府從2017年開始辦理全縣性的聯合收穫節，今年的收獲節將於5日在屏東千禧公園登場，主題為排灣族文化中的「送情柴」。

今年的傳統祭儀由來義鄉負責演繹，排灣族的「送情柴」，是男方將精心挑選的木柴送到女方家中表達心意，是傳遞情意的習俗文化。鄉長莊景星表示，今年收穫季重點在送百根情柴，15分鐘的演出可一窺排灣族的愛情文化。

立委伍麗華解釋，排灣族人如果看到喜歡的人，可由父母協助將木柴放到中意的女孩家門前，就像送情書一樣。不同種類木柴代表不同意義，其中「黃荊」因適合製炭、燃燒慢、火力足最受歡迎；其次為「九芎」，代表心意堅定長久。

縣長潘孟安說，屏東有豐富的原住民文化，豐年祭是其最精采的一環，透過傳統儀式及樂舞表演，表達對於祖靈、土地的感謝心意。為了促進原漢族群間交流，讓漢人朋友認識原住民文化，聯合收穫節活動地點都規畫在屏東市區，方便民眾就近參與。

今年活動將在5日上午9點於屏東市千禧公園登場，包括傳統競技競賽、傳統祭儀演繹、千人圍舞、音樂晚會等，非常熱鬧；現場也有8個原住民DIY工藝坊及80多攤的原住民市集，好吃、好玩、好看也可以手作體驗。

(中時 )