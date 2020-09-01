植物會行光合作用，看似毫不費力地將陽光轉化為能量，科學家也一直在努力 模擬這種光合作用過程，因為這是最理想的可再生能源。劍橋大學的研究團隊發明了一種感光紙(photosheet)，可能是最接近植物葉子的人造品。

科學警告(Science Alert)報導，這種感光紙使用特殊的半導體粉末、鈷基催化劑等材料，紙泡在水裡，當陽光透過水照射在紙上時，產生的微弱電子會引發一系列氧化作用，發生反應不需要任何其他組件，這一點與植物的葉子相當類似，不同的地方在於植物的光合作用是將二氧化碳、水轉換成氧氣(O2)與葡萄糖(C6H12O3)，而感光紙則是把水與二氧化碳轉化成氧氣(O2)和甲酸(CH2O2)，

劍橋大學的化學家王倩(Qian Wang,)說： 「我們相當滿意這款感光紙的出色性能，它幾乎不產生其他副產物，也不需其他動力，只要陽光就行 。」

目前的原型感光紙，尺寸僅為20平方公分，但研究團隊表示，他們已在計畫擴大感光紙的面積，而且不會產生高昂的成本。

團隊希望，未來能夠大規模的生產感光紙，類似於太陽能發電廠，就能有更好的產量，甲酸也是工業中的重要原料，它具有轉化成其他燃料的潛力。

來自同一實驗室的團隊，還負責在2019年開發的另一款「人造葉」，與之相比，新的感光紙具有類似的效果，所以該團隊持續在改進他們的人造光合作用，希望能夠使效率更高，生產成本更低。

另一名研究員艾爾文‧雷斯納(Erwin Reisner)表示： 「我們希望人造葉或感光紙，能夠自行生產液體燃料，並且可以輕鬆地存儲和運輸。

(中時新聞網)