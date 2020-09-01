以下三個星座的女人無論是內在或外貌都很迷人，因此追求者總是前仆後繼，桃花運非常旺。

▍1.摩羯座

摩羯座女人無論外貌或能力都很出眾，可以收穫美好姻緣，處事能力和各種美德修習她們都不甘落下，氣質也正因如此而被上天厚賜。所以遇到一個摩羯座女人向你告白，千萬不要輕易猜忌懷疑，她是不是城府很深，她的主動很可能是經過深思熟慮，想要與你走入婚姻才做出的行為。

雖然摩羯女看起來有點強勢，不過表面的東西並不足以完全取信，她們長得屬於端莊成熟型的，對待別人也不喜歡繞圈子，愛一個人方式比較獨特。她們的眼光有些毒辣深邃，渣男在她們面前無法掩飾虛偽的招數，能夠成為她們相中的對象，也是肯定值得託付終身的。摩羯座女人如果遇到了難題，不喜歡說出口，若你能夠了解她們的心思，並主動給予幫助，她們定會知恩圖報的。

▍2.雙魚座

雙魚座女人的眼睛和笑容是最為迷人、令人心動的。她們善於運用各種複雜的語言和方式去表達自己的深情，是最具有柔性美的女性。面對挫折不服輸，面對困難不退縮，總是透著一股以柔克剛的美。面對別人的質疑，她們通常是不解釋，因為她們深知不可能推卸掉自己的責任。真正「風情萬種」的她們，臉龐給人小家碧玉的美感。她們也喜歡穿衣打扮成公主的風格，走到大街上，美麗的魚兒總是成為吸睛養眼的對象。

愛情裡的雙魚座女人，雖然也會對戀人寄予厚望，但是最為體貼、善解人意的魚兒，她們絕對不會給對方太多壓力的。堪稱「完美情人」的她們也有一種天生的不安全感，導致她們與人交往時帶有一點防衛的心理狀態，所以她們漂亮又有氣質的背後，是有一點無法令人猜透的，卻更加增添了一種個性的神秘。

▍3.射手座

從一個人的心胸就可以預見他能否成就大事，而從一個男人的角度只有樂觀客觀的射手座女人才最讓他們喜歡。射手女平時雖然喜歡研究一些有關人生或者哲學等方面深奧的道理，在生活中，卻往往被形容為簡單、單純的一種人。

她們從來不喜歡談論那些八卦的消息，相反會逃避八卦、心機和一些複雜的人際關係。志向高遠的射手座女人，從不為小事糾纏拘束。她們一般都長得標準大氣，看上去非常漂亮，在氣質和修養上也都做到了「出淤泥而不染」。喜歡幫助別人，愛好廣泛，優雅又有真正的深度，所以射手女是男性找戀人的首選呢。

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(中時新聞網)