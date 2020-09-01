在疫情持續蔓延、全球經濟衰退陰霾籠罩、各國政府壓低利率救市、美中政治角力地緣政治風險上升等因素支撐下，8月初金價突破每盎司2000美元再創新高。未來還能持續走黃金是一種用途多元的貴金屬，不但具有投資、保值功能，而且可以應用在科技及牙醫產業，更是各國中央銀行外匯儲備的重要資產配置之一；因此，金價的波動備受矚目。

今年因疫情持續蔓延，讓全球經濟蒙上衰退陰霾，而各國政府採取量化寬鬆貨幣政策，壓低了市場利率造成實質負利率以及潛在通膨壓力上升，加上美中政治角力讓地緣政治風險升高，使得黃金成為避險及保值工具。其中黃金ETF在今年上半年淨流入達734噸，創下歷史新高，並成為金價突破2000美元／盎司（下同）的最大推手。

ETF黃金需求激增5倍

根據世界黃金協會（WGC）統計，今年上半年全球黃金需求量為2076噸，年減率約6%，其中黃金相關ETF的淨流入達734噸（持有總量達3621噸，基金管理規模達2058億美元），年增率達517%；至於條塊和金幣、飾金、科技業及央行的需求，都較去年同期下滑超過一成，其中飾金的需求更衰退達46%；因此，今年的黃金市場可以說是由黃金ETF撐起一片天。

其中在北美洲上市的黃金ETF今年第2季淨流入達329.5噸，占全球7成5以上，截至6月底持有部位達1898噸（基金管理規模達1079億美元），占全球的52%。就以全球最大黃金ETF—SPDR Gold Shares而言，至今年8月上旬持有黃金達1258噸，遠高於瑞士、日本及印度等國家中央銀行的持有量。至於在亞洲上市的黃金ETF截至5月底的持有部位也增加至102.2噸，其中印度及中國市場對黃金ETF都日益重視。

2007年率先在印度推出黃金ETF的Nippon India基金公司黃金ETF部門主管Vishal Jain曾經對媒體表示，印度人傳統上較偏好實體黃金，印度1年的黃金進口量約800噸，占全球需求的1/4；反觀美國人偏好投資黃金相關商品，約占其黃金需求的8~9成。不過，因為黃金的純度難以測量，儲存也是個問題，而且要出售時價格經常令人失望；因此，印度年輕世代發現投資黃金ETF是遠比持有實體黃金更好的一種理財方式。

同樣地，在傳統上也較偏好實體黃金的中國人，如今也開始重視黃金ETF這項理財工具，今年上半年中國共有3檔新的黃金ETF上市，分別由工銀瑞信、前海開源及華夏等3家公司推出。這也是中國基金市場自從華安、國泰、易方達及博時等公司於2013及2014年推出黃金ETF以來，再度出現新的黃金ETF。

然而，無論是要投資實體黃金或黃金ETF，金價的未來走勢就不容忽視，尤其是8月上旬金價突破2000美元創下新高後，隨即又出現重挫，更是讓投資人對金價將持續走高的論調產生疑慮。

ETF黃金需求激增5倍。（圖/財訊雙周刊提供)

投資性的需求將推升金價？

今年8月4日曾經樂觀預估未來18個月金價將上看3000美元的美銀美林證券金屬研究部門主管Michael Midmer仍持續看多金價朝3000美元邁進，他說：「金融壓抑（意指政府壓低利率）及美元貶值的問題尚未結束」，「毫無疑問而且很明確地，中央銀行此刻仍在支持政府（意指實施量化寬鬆貨幣政策）。」

另外，花旗銀行的技術策略師Tom Fitzpatrick也指出，黃金潛在的、基本面的、正面積極的理由還未消失，預期金價經過一段時間盤整後，今年底以前將有機會上看2400美元。

不過，今年上半年黃金供給為2192噸（年減率5.7%），需求為2076噸（年減率5.9%），超額供給為116噸；因此，今年支撐金價的力道主要來自黃金ETF，但這種以投資性為主的需求結構，是否足以支撐金價持續上漲，值得進一步觀察。

(中時新聞網)