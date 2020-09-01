費德勒、喬科維奇場中投注太神！不論誰贏他都賺

台灣運彩總經理林博泰(左)上時來運轉節目，與主持人尉遲佩玉(右)談運彩眉角。(馬樹立攝)

年初澳網比賽時有位虛擬會員在玩運彩的網路上分享「費德勒Vs.喬科維奇」場中投注的第一盤不讓分投注內容，還提到終於「打水打到了」，從他的投注內容來看，第一盤比賽結果無論是誰勝「他都賺」，到底是怎麼回事？

運彩場中投注說明。(台灣運彩提供)

運彩「場中投注」(Live Betting，俗稱走地)是一場比賽開始後購券者可以邊看著比賽邊投注的方式，既刺激又好玩，受到很多購券者喜愛，各項玩法的「賠率」(Odds，中獎時可獲得投注金額的倍數)會隨著比賽進行的情形產生變化，以網球單盤不讓分玩法來說，場中的賠率主要會受到「2隊表現情形」有所波動，該盤獲勝機會越高賠率越低，獲勝機會越低賠率越高，因為比賽過程的起伏，這中間就會有類似股價波動買、賣點出現的情形。

網路分享實例。(台灣運彩提供)

澳網「費德勒Vs. 喬科維奇」之戰由於當時喬科維奇高居世界排名第1，而費德勒世界排名第4，因此費德勒及喬科維奇「第一盤不讓分勝」場中投注一開始的賠率分別為4.25倍及1.08倍，由於費德勒的實力也不弱，賠率高達4.25倍非常吸引人，是一個不錯的買點，隨後這一盤費德勒就一路勢如破竹以4比1、4比2、5比2持續領先2至3局，喬科維奇「第一盤不讓分勝」的賠率也因此兩度飆高到6.00倍，這時候先前已買費德勒勝賠率4.25倍的人，如果想提前獲利了結，就可以反向買賠率6.00倍喬科維奇勝，兩邊都買到賠率高於2倍的話，就是成功的套利，因為此時第一盤比賽結果不論最後誰輸誰贏，都可以獲利。

澳網喬科維奇Vs.-費德勒之戰。(台灣運彩提供)

除此之外，還有其他的套利方式，也就是在兩邊買的金額比例做一個適當的配置，不用兩邊都買到賠率高於2倍也可以成功套利(例如買賠率4.0倍費德勒勝100元，也買喬科維奇勝賠率1.8倍200元，第一盤如果費德勒勝可獲利100元，反之，如果喬科維奇勝也可以獲利60元) ，這樣的投注眉角跟股票當沖的技術很像，美網現正恢復比賽中，大家運彩投注前可以多多參考這個眉角。

場中投注套利試算說明。(台灣運彩提供)

(中時新聞網)