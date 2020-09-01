【回憶殺】張靜懿曾是80年代少女團體「紅唇族」一員，外型姣好、擁有168cm、E罩杯好身材，18歲走在路上被曹啟泰引入演藝圈，後來拍戲結緣製片人辛文，交往半年即閃婚，當時不被外界看好，就連父親一開始都不答應。

張靜懿回憶和老公結識的契機，是一起到西安拍戲三個月，起初她對老公的印象並不深，甚至覺得講的笑話都不幽默，直到長時間的密集相處，才發現對方工作敬業、為人又十分穩重可靠，兩人漸漸的升格為戀人關係。至於為什麼交往半年就結婚，張靜懿透露當年兩人從西安到北京，巧遇一場大雪，她第一時間為老公買羽絨衣，溫暖的舉動打動鐵漢心房，興起求婚的念頭。

不過，張靜懿的父親非常反對這門婚事，認為辛文的年紀大女兒13歲、又離婚過，條件並沒有很好，但張靜懿堅持結婚，「我告訴我爸爸，我之所以選擇辛文，是因為他對我真的很好，我想尊重自己的選擇，因為我覺得他是會和我走一生的人。」

張靜懿和辛文結婚27年。（圖／中時資料照）

兩人閃婚的舉動，驚動當時的媒體，幾乎都看衰這段婚姻，甚至打包票「3年後就會離婚」，不過，兩人並未受到外界的紛紛擾擾影響，一起攜手走過27年的風風雨雨，現在感情依舊幸福美滿。

(中時新聞網)