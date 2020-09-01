俄羅斯北極圈內的凍原帶近日突然發生爆炸，炸出一個深達50公尺的巨型大洞，幽浮來過、或是莫斯科當局進行核子試爆的陰謀論再起。

俄羅斯北極圈內的凍原帶（tundra）近日突然發生爆炸，炸出一個深達50公尺的巨型大洞，幽浮來過、或是莫斯科當局進行核子試爆的陰謀論再起，不過科學家指出，爆炸可能是永凍土層漸漸融化後，沼氣不斷釋放、積累引發而成。

英國《太陽報》（The Sun）報導，俄羅斯北極圈內的凍原帶今年夏天異常炎熱，當地近日突然發生大爆炸，平坦的凍原帶上被炸出一個深達165英尺（約50公尺）的超級大洞。

事實上，這已經不是當地第一次發現大洞，6年來已陸續出現多個類似神秘大洞，近期發現的大洞規模在所有大洞中排名第17，當地流言四起，有傳聞指幽浮來過，也有人指是莫斯科當局進行核子試爆或飛彈試射。

近期俄羅斯當地電視台「Vesti Yamal TV」的拍攝團隊飛往北極圈時，公布了這個大洞的廬山真面目，引發一組科學家關注、前往探勘。

不過民眾要失望了，科學家說大洞出現原因和外星人沒有關係，俄羅斯石油天然氣研究所（Russian Oil and Gas Research Institute）教授波哥亞夫蘭斯基（Vasily Bogoyavlensky）表示，這個大洞來自於「大自然的力量」，永凍層在經過數千年冰封下，土壤不斷釋放甲烷氣體，氣體充滿泥土中的縫隙，隨著永凍層開始解凍，氣體也陸續釋放。科學家指出，爆炸的巨大威力將土壤及冰塊拋到數百公尺外。

不過俄羅斯凍原帶發生的類似爆炸事件並不一定是沼氣釋放所致，哥亞夫蘭斯基先前曾指出，鑽探天然氣也可能引發爆炸。他也擔心，天然氣管線經過的地方也可能有自然爆炸的風險。

(中時新聞網)