戰遊網（Wargaming.net）旗下線上海洋戰略遊戲《戰艦世界》的家用主機版《戰艦世界：傳奇》8/31正式發表2.6版本更新，展開與「變形金剛」的首度合作，推出新機制讓玩家能更容易管理跟升級自身的迷彩收藏，首度亮相的義大利驅逐艦也將進入搶先體驗，法國驅逐艦則將結束搶先體驗。

義大利將首度於2.6版本更新中亮相，四艘義大利巡洋艦將進入搶先體驗階段，包括Alberto da Giussano、Raimondo Montecuccoli、Trento以及Zara等戰艦，它們機動性高、持有發煙器消耗品，能夠隨時隨地隱蔽敵人，加上自身可靠的魚雷與武器，是一艘隨時屬於備戰狀態的多功能戰艦。 另外，配合全新義大利巡洋艦進入搶先體驗階段，四位全新指揮官也將於2.6版本更新中登場，開放讓玩家體驗。

《戰艦世界：傳奇》更新正式與「變形金剛」首合作 義大利驅逐艦將進入搶先體驗階段

全新「我來，我見，我征服」（Valhalla Rising）活動總共有100關卡並將為期五週的時間，完成活動的玩家將有機會獲得優雅的VII階義大利主力艦Roma。 Roma是一艘速度快、敏捷性高的主力艦，配備381毫米的槍枝，能夠應付戰鬥中各種大大小小的威脅與攻擊。

首度與《變形金剛》的重量級合作將釋出四款《變形金剛》主題戰艦迷彩，將以《變形金剛》機器人角色做為主題，分別為博派系列的柯博文 (Optimus Prime)、大黃蜂 (Bumblebee) 以及狂派系列的密卡登 (Megatron)、蘭波 (Rumble)。這四名《變形金剛》機器人角色也將搭配電影裡真實角色的配音及經典台詞，在《戰艦世界：傳奇》化身為指揮官掌控戰局。

2.6版本更新中，擁有速度優勢的法國驅逐艦將全面開放讓玩家研究，包括最高階的大型驅逐艦Le Fantasque。Le Fantasque是遊戲中速度最快的驅逐艦之一，持有強力的裝甲以及主炮裝填助推器消耗品，在戰鬥中為敵方帶來極大的威脅，造成大量傷害。

(科技)