周海媚飾演滅絕師太。（LiTV、周海媚工作室提供）

由曾舜晞、陳鈺琪、祝緒丹主演的新版《倚天屠龍記》，除了人氣偶像挑樑，曾是經典「周芷若」的周海媚飾演「滅絕師太」，一直是話題焦點，她接受LiTV訪問時，被問喜歡周芷若還是滅絕師太？周海媚表示，兩個角色沒得比較，因為人物個性塑造不同，無法相提並論，不過她也笑著說：「其實兩個都喜歡！如果不喜歡，就無法把角色演好了！」至於是否喜歡「永遠的周芷若」這封號？她說：「這是大家對我的讚譽稱號，沒有喜歡或不喜歡，我就是一貫秉持努力詮釋好每個角色，非常感謝大家的讚美與肯定！」

周海媚因外表凍齡，也被封「國民美魔女」，她透露，維持最佳狀態的法寶就是注意「吃」的質量，除了正常飲食，平常也會攝取膠原蛋白類食物，運動上則是以舒活與瑜珈類為主放鬆筋骨。至於吹彈可破的剔透肌膚又是怎麼做到的？周海媚笑著謝謝大家讚美，「其實平常工作忙碌，也無法花長時間保養，但我最重視就是卸妝一定要乾淨，同時用爽膚水保濕，讓毛孔充分呼吸與休息。當然，還有最、最、最重要就是，人要氣色好，一定要保持良善心態，愛自己，讓自己樂觀充滿正能量，你就會非常漂亮！」

周海媚跨過完美女神形象侷限，接演不少反派角色，例如《香蜜沉沉燼如霜》的天后，《倚天屠龍記》的周芷若與滅絕師太，入母三分的演技總讓粉絲嚴重入戲，紛紛留言勸她「改邪歸正」，她表示，演壞人確實跟自己本性不同，琢磨上勢必也要做更多功課，她不在乎角色正邪，更在乎角色能不能讓觀眾產生共鳴，看透人物中不同個性面向，「每個反派的出現背後都會有著故事，當中找出背景與原因，了解當事人的心境產生代入感，才能讓角色是個立體有生命的人，而不是單純為壞而壞。」。

若有機會二次重新演繹自己的作品，還會再演《倚天屠龍記》的周芷若？還是《怒劍嘯狂沙》的卓瑪、《回到未嫁時》的楊八妹或《末代皇孫》的納蘭如意？只見周海媚毅然表示不會重新再來，「做人沒得後悔，人生是不可能重來的！我做人宗旨一直都是往前走，做好眼前每一步！」也等於宣告她所有演過的角色，全部都絕版了！

(中時 )