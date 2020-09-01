8月31日是全國國民小學的開學日， 為維護學童上學期間的安全及學校週邊交通秩序，各警察機構都不敢輕忽怠慢，三峽警分局自本（31）日開學日起，動員分局各內、外勤警力，並結合分局民力到轄內23所國民小學，配合學校人員共同執行「護童專案」勤務，好讓學校師生「安心」、家長「放心」。

三峽警分局非常重視本項勤務，為使護童勤務落實執行，學童上學時間還沒到，就由分局長李建廣及副分局長黃家瑋，帶同分局幹部及轄區各分駐（派出）所所長，前往轄內23所國民小學實地坐鎮，並一一跟學童寒暄問好打氣，同時也對載送學童的家長進行宣導，請求配合導護媽媽及員警的指揮，勿違規停車，共同維護交通秩序及學童上學安全。

分局長李建廣表示 ，學童是國家未來的主人翁，保護學童求學期間的安全，警察責無旁貸，所允開學後的每日上學期間，分局將每日派員執行護童勤務，並請轄區各派出所全天候加強校園週邊安全維護及巡邏，加強盤查可疑人事物，讓校園安全無虞，同時也呼籲汽機車駕駛，行經學校週邊路口，遇見學童或家長正穿越馬路時，請發揮禮讓精神，讓學童及行人優先通行，大家共同守護國家未來的主人翁。

(中時 )