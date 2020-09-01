「台灣最美麗的歐巴桑」陳美鳳出道43年，臉蛋、身材都保養得宜，形象親切脾氣好的她，不時在社群網站和粉絲分享生活日常，日前她忙著拍廣告，愛犬妞妞也陪在身旁，讓她開心曬出合照，就有網友笑稱發現露點畫面。

陳美鳳日前在IG曬出抱著妞妞的照片，寫下：「妞妞喜歡阿母的大捲髮嗎，謝謝工作伙伴，鳯鳯好幸福」，只見她頂著一頭浪漫長捲髮，氣質爆表，看來對廣告造型相當滿意，另外吸睛的還有，陳美鳳穿著深V衣服，爆乳露出深邃事業線，讓粉絲看了直呼「太辣」、「頭髮很美，但目光會偏離主題」。

陳美鳳抱愛犬合照，粉絲笑稱妞妞露點了。（圖／翻攝自IG）

有趣的是，陳美鳳把妞妞整個抱起，不但讓牠露出小肚肚，連點點也全見客，讓粉絲笑稱「妞妞露點啦」、「妞妞也有事業線」。

64歲陳美鳳的凍齡功力驚人，甚至曾因此登上英國媒體報導，而她也不吝分享維持體態的秘訣，透露自己很注重飲食，少吃油炸物、加工品之外，也會注意蔬菜量攝取夠不夠，除了要吃對，每天還要喝足夠的水分，運動也不能少，加強促進新陳代謝，幫助排除毒物，才能維持輕盈體態。

(中時新聞網)