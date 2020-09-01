情侶間相處難免不時會有些摩擦，但有時候，可能是真的有一方「太白目」，而成了導火線。一位網友表示，某次開車載女友一起回家，因女友沒坐在副駕，在開車途中又不斷聽到後座傳來詭異的咀嚼聲。當他從後視鏡一看，決定踩緊油門，加速開回家。然而真相卻讓網友們都傻了。

原PO在臉書粉專《靠北女友》發文表示，一天下班和女友一起去買了鹹酥雞等炸物，買完準備上車回家時，女友卻不願坐副駕，選擇坐在後座，說是比較舒服。原PO一開始不以為意，但在發動車後，卻一直聽到後座不斷傳來奇怪「咀嚼聲音」，他從後照鏡偷看後卻傻了。

原PO直呼「他說坐後座其實是在偷吃鹹酥雞！」而在開車當下，也不好意思戳破她，於是原PO決定稍微的加快速度，深怕一回家後，整袋的鹹酥雞就沒了。由於沿途不停聽到從後座傳來的女友咀嚼聲，原PO肚子又餓，內心也開始煩躁起來，車子也越開越快。甚至女友也問「開那麼快幹嘛，開慢一點啦！」

不過原PO則心想：「開慢一點讓你下嚥是吧？」不情願地回嗆女友說「當然要開快一點啊，不然等等回家整袋被妳偷吃光怎麼辦？」終於，2人平安回家，原PO一看，袋子內的鹹酥雞還剩下很多，決定叫女友一起吃，不過女友這時卻賭氣不想吃了。白目的原PO卻高興直呼「她居然跟我賭氣說不想吃！然後都不跟我說話⋯爽！整袋都我的！自己吃！」

貼文曝光後，網友無奈直呼，我整篇文章中，我只看到「幼稚」。眾人紛紛表示「

好幼稚，3歲嗎？」、「我只知道看完後 我也想吃鹽酥雞了...」、「所以鹽酥雞攤是哪一家」、「下次買1000元不會嗎 車慢慢開到家 不相信他會吃完」、「鹹酥雞也可以搞偷吃，看來你的帽子很綠」。

(中時新聞網)