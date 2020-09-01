據中證資訊報導，大陸字節跳動旗下最火爆的短影音產品抖音，正在內測雲遊戲功能，透過5G推動雲端遊戲發展，依託技術變革提振手遊市場，有望重塑手遊產業鏈格局。據機構測算，雲端技術下的手機遊戲ARPU有望大幅提升，預計手遊市場規模有望從原來的1400億元（人民幣，下同）增長至3500億元左右。相關個股有星輝娛樂、凱撒文化等。

所謂雲端遊戲是一種以雲端計算技術為基礎的線上遊戲方式。遊戲中的所有計算包括畫面渲染、數據同步、交互邏輯等，全部在雲端伺服器進行，並通過互聯網接受玩家的輸入指令，同時將處理完成後的最終畫面結果顯示在玩家的前端設備上。

在雲遊戲場景下，用戶的遊戲裝置只需要具備基本的視頻解壓能力和聯網功能即可，而無需任何高端的處理器或顯卡。

據HISMarkit預計，2023年全球雲端遊戲市場規模將達到25億美元，同時根據伽馬數據預測，2022年大陸雲遊戲市場規模將超過40億元。2020年5G元年也稱為雲端遊戲元年，有望成為5G最早商用落地場景之一。

(旺報 )