近日中國電信智慧家庭公司已完成智慧家居邊緣計算能力研發，基於對用戶家裡的天翼閘道設備軟體升級，將智慧家庭平台智慧設備自動化、場景化管理能力下沉到天翼閘道，預測到2022年，約90％工業企業將使用邊緣計算。

而無線網路營運商提供的邊緣計算商業產品，將以驚人的157.4％複合年增長率增長，到2024年將從2019年6410萬美元快速增長至72.3億美元，相關個股有網宿科技公司、潤和軟體等。

據中國網報導，與傳統的智能家居交互邏輯相比,使用邊緣計算技術后用戶體驗顯著提升。據悉控制指令的時延可以達到5ms級,相當於控制速度提升了近10倍。即便用戶的互聯網中斷,智家設備使用依然不受影響,極大提高了設備控制在極端情況下的可靠性。

著名的研究機構Garnter認為，到2022年將有65％數據會在數據邊緣中心進行存儲和處理。未來的1到3年將是邊緣計算進入商用規模的部署期。

(旺報 )