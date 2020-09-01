娛樂8點半》演藝圈女星陪睡時有所聞，然而2012年港媒曾爆出一位紅遍大陸、香港的人氣女星A，接客接出禍，雖然一夜賺進百萬港幣，卻也因為遇上一位有偷拍怪僻的富豪M，導致春宮片流出，精神徹底崩潰！至今A女星身分仍為演藝圈不解之謎。

據當年港媒報導，這位20多歲的影視雙棲A女星，擁有天使臉孔與魔鬼身材，在大陸、香港都有不小知名度，但也由於女星個性孝順，想早點買房讓家人過上好日子，因此走上賣肉這條不歸路。從剛出道時的一夜價碼1萬港幣，隨著她人氣不斷攀升，後來一晚春宵的代價竟要百萬港幣。

後來A女星透過淫媒介紹，答應以100萬港幣代價陪50多歲的富豪M一夜。據悉，富豪M擁有百億身價，事業橫跨房地產、酒店等業務，出手也相當闊綽，還特地以私人遊艇載著女星前往公海大戰，以幫女星躲避狗仔耳目。

只是A女星怎樣也想不到，她最後竟然是因為富豪M的怪癖，讓她賣肉副業曝了光。原來A女星接客與拍戲同樣敬業，整夜都以全裸之姿，賣力服侍恩客，未料富豪竟有偷拍癖，以手機暗自拍下她罕為人知的放蕩一面，還與朋友共賞，對她身材品頭論足，大肆取笑。

最後消息輾轉傳到A女星耳裡，讓她怒不可遏，又礙於富豪家大業大，黑白兩道人脈又廣，不敢得罪亦不敢報警，最後更因為有苦難言，竟這樣悶出了精神病，情緒低落，一度崩潰，深怕影片被流出散佈在網路。

當年港媒報導這位精神崩潰的A女星是何人，至今真實身分叫人好奇。那時候網路甚至還瘋傳一張號稱是A女星與富豪M的春宮偷拍片截圖，照片中的女子身材性感，只穿一條火紅丁字褲，以背影示人，畫面引人遐想。

不過後來證實此截圖並非A女星偷拍片，而是英國超模安德頓(Sophie Anderton)賣淫的檔案照片。

(中時新聞網)