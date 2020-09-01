隨著新冠疫情持續擴大，各國都把希望寄託在安全有效的新冠疫苗之上。全球各大製藥公司匯聚大量資金與人力都想拔得頭籌，對大陸來說更欲藉此扳回因疫情失去的全球公共形象，當作一場國家尊嚴、科技實力與國際影響力的重要戰役。但是疫苗安全與有效性是極重要關鍵，大陸過去曾栽在假疫苗問題上，在國際形勢不利的狀況下飽受傳言與懷疑，推廣新冠疫苗前景極不樂觀。

人類過去曾在疫苗問題上曾付出慘重代價，也因此為後來疫苗的研發設立重重的安全檢驗過程。其中令人記憶猶新的是1950年代的急性脊髓灰白質炎（俗稱小兒麻痺）流行病，是當時嬰幼兒的恐怖殺手，各先進國家為此積極研發疫苗。1955年，經過3年臨床試驗後，美國批准急性脊髓灰白質炎滅活疫苗上市，成為全球首款小兒麻痺疫苗，不料疫苗在實驗室生產過程中未將病毒活性完全滅殺，導致接種疫苗的12萬名健康兒童中有4萬人染病，造成113人癱瘓與5人死亡的悲劇。

據《多維新聞》指出，當年疫苗在使用前就曾有消息傳出，疫苗研發過程中出現實驗的部分猴子有癱瘓發病現象，但研發機構卻因急於使用而予以忽略，最終釀成悲劇。美國衛生研究院與衛生部長等多名官員與研究機構負責人因此下台，但民眾的恐懼心理卻始終難以抺去。

報導指出，疫苗研發的問題不只出現在試驗與生產過程，還曾經發生實驗過程中讓人類感染新型病毒的案例，此事發生於1967年一家德國公司引進非洲綠猴在德國瑪律堡生產疫苗，員工在生產過程中感染未知病毒，數十人因此受到器官嚴重損傷，倖存者也經歷漫長而痛苦的恢復期。

這次新冠疫情因大陸在疫情初期處理不當，引發各種生化武器或病毒實驗的傳言，在疫情成為全球大流行後，這些傳言更如揮之不去的鬼魅。加上中國大陸曾於2018年發生長生生物公司疫苗造假事件，更加打擊大陸民眾對疫苗的信心，使得有些人寧願花大量金錢與時間帶孩子去香港或國外施打疫苗，這些事件都會減低外界使用疫苗的信心。

目前全球有數十種疫苗正在積極研製，其中俄羅斯研發的新冠肺炎疫苗跳過第3期臨床試驗直接投入使用，成為世界首款在政府註冊的新冠肺炎疫苗，但也被批評為在臨床試驗過程「作弊」，忽略有效性與安全性等重大問題。未來大陸的疫苗即使依程序完成3期臨床試驗，在目前的國際氣氛下恐怕也難逃同樣的質疑。

雖然這麼多研究人員投入新冠疫苗研發，在藥廠、股市、創投的炒作下，給許多人一種疫苗即將完成的印象。但是專家指出，外界對此不應過於樂觀，舉例而言，愛滋病的疫苗研發已有數十年，至今尚未有結果。流感的疫苗研發歷經多年也困難重重，必須經常調整配方，效果也因此不太穩定。新冠病毒目前已發現變異速度增快，未來疫苗就算可以使用，可能很快就出現疫苗無法防治的新變異種病毒，疫苗必須再重新研製的困境。

對大陸疫苗的研發歷程來說，問題還不只這些。《多維新聞》指出，由於大陸疫情已趨緩和，不具備展開第3期臨床試驗的條件，因而大陸疫苗的3期臨床試驗都在國外進行，也遭到一些國家的政府、媒體或商業界的抵制。例如巴布亞新幾內亞就傳出有陸企在當地進行疫苗實驗的謠言，在巴西進行的新冠肺炎疫苗3期臨床試驗也引起當地右翼人士非議，目前大陸在阿聯酋、秘魯、摩洛哥、阿根廷獲得批准進行3期臨床試驗也都或多或少面臨類似問題。

因此，按目前的進度，雖然大陸的新冠肺炎疫苗最快年底就可能完成3期臨床試驗並獲准上市，但圍繞疫苗的爭議、謊言與陰謀論不會消失，例如台灣的前線防疫人員是否要使用大陸疫苗，屆時又會受到政治與社會問題的糾纏而無法進行，至於一般人使用大陸製疫苗，即便使用者願意，政治上恐怕仍是困難重重。

(中時新聞網)