位於台灣東部外海的颱風「梅莎」強度持續發展，將以偏北的方向前進侵襲日韓一帶，不過關島又有一個熱帶低壓有機會成颱，預估最快今日將生成，將是第10號颱風「海神」。受颱風圍環流影響，氣象局針對台北市、新北市、基隆市發布大雨特報。

受颱風外圍環流影響，易有短時強降雨，氣象局提醒1日基隆北海岸及大台北山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。

外圍環流影響，台灣北部及東北部地區有短暫陣雨，並有局部較大雨勢發生的機率，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲，午後南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨；基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海地區及馬祖有長浪發生的機率，請注意。

溫度方面，各地高溫約33至35度，東半部及金門有局部36度以上高溫的機率，沒下雨時仍較悶熱。

空氣品質方面，明日北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；馬祖及金門為「普通」等級；中部空品區為「普通」等級。

(中時新聞網)