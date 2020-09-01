小編精選《中國時報》5件不可不知大事，帶讀者掌握今天（1日）新聞重點。

【1】台捷簽3項MOU 華航評估直航

台灣與捷克產業界昨日簽訂智慧城市及AIoT、創新創業、智慧機械等3個產業合作備忘錄（MOU）。合庫與中國輸出入銀行正評估前往捷克設立據點。隨團來訪的布拉格市長賀吉普在臉書向捷克民眾報喜，強調直航有望了。

【2】共軍通資電戰 對台威脅巨大

國防部昨公布中共軍力報告書指出，共軍的通資電作戰能力，已初步具備癱瘓我防空、制海及反制作戰體系；而共軍聯合情監偵能力透過多元手段，擴大情蒐範圍與頻次，已完整掌握我軍事動態及完備戰場情報整備與經營。由於今年總統大選後，共軍逐步加大對台軍事施壓作為，未來台海安全勢將面臨更為嚴峻挑戰。

【3】川普罵白痴 市長回嗆製造仇恨

美國大選進入倒數計時2個月，無論鋪天蓋地的疫情，或者近日鬧出人命的第二波種族騷亂，都牽動兩大陣營的選戰神經。波特蘭反川挺川衝突引爆槍擊案，川普發推文哀悼死者，卻無視在各地遭槍殺的非裔，僅重申法律與秩序，並大罵波城市長惠勒白癡，對方譴責川普造成仇恨和分裂，民主黨則強調打擊種族歧視和社會不公義，雙方毫無交集，各說各話。

【4】國民黨兩岸論述 延續九二共識

國民黨9月6日舉行全代會，並提報改革委員會結論，對於兩岸論述，據知情人士透露，「九二共識」傾向延續，但會將「求同存異」精神講得更清楚，讓陸方對兩岸「存異」，台灣社會對兩岸「求同」，都能更放心，此外，也會主張「有原則的交往」，加強對在陸台商、台生的言論自由、人身自由，以及陸配陸生的權利保障。

【5】豬農憂美豬比口蹄疫還致命

蔡政府宣布開放美牛、美豬引發議論，國民黨新北市黨部昨痛批不顧人民健康，新北市議長蔣根煌更將發動募款，把過去蔡英文總統反對瘦肉精的畫面買下，「播放給全國民眾看，看看當初蔡英文如何的反對。」宜蘭縣議會國民黨團諷刺，「瘦肉精，害人精，害死人民是小英！」

(中時新聞網)