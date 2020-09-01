周一（8月31日）美國股市漲跌不一，道報瓊工業指數收盤下跌223.82點或0.78％，收28,430.05點，標普500指數下跌7.70點或0.22％，收在3,500.31點。那斯達克指數漲幅為79.82點或0.68％，收於11,775.46點。

蘋果和特斯拉於早前宣布將拆分股票，使股價更親民好吸引更多散戶，周一蘋果股價上漲3.39%，收在129.04美元，特斯拉股價再度狂飆12.57%，收在498.32美元，並帶動那指收高。

美國聯準會（Fed）副主席理克拉里達（Richard Clarida）指出利率不會因為失業率下降而上升，消息一出美國國債收益率下降，銀行股大跌，且跌勢拖累道瓊斯指數和標準普爾500指數，摩根大通（JPMorgan Chase）、花旗集團（Citigroup）、美國銀行（Bank of America）和富國銀行（Wells Fargo ）均下跌超過2％。

道瓊斯指數周一雖下跌逾200點，但八月上漲7.6％，為1984年以來最大單月漲幅。標普500指數迄今上漲7％，為自1986年以來的八月最佳表現，標普500指數也出現連續五個月上漲。

自從市場從3月23日的觸及低點後，道瓊工業指和數標普500指數已經分別上漲55.7％和59.4％。

至於歐洲方面，雖然歐股周一開盤走勢強勁，但美國溫和貨幣政策和各企業消息使投資人失去信心，德國DAX指數跌0.67%或87.82點，收12945.38點，法國CAC 40指數跌1.11%或55.72點，收4947.22點，英國股市周一休市。

投資人仍密切關注新冠病毒疫情的發展，周日（30日）全球病例已超過2500萬人，根據約翰·霍普金斯大學（Johns Hopkins University）的數據，美國、巴西和印度的確診病例數最高，尤以美國疫情最嚴峻，確診人數已突破600萬，引發投資人擔憂。

瑞士食品和飲料巨頭雀巢（Nestle）表示其正在收購美國花生過敏治療製造商Aimmune Therapeutics，以加強其健康科學業務，雀巢股價週一微跌0.30%。

由義大利政府支持的義大利電信（Telecom Italia）的股價則失去了先前漲幅，週一收盤下跌0.5％。據報，該企業即將與美國基金KKR達成交易，為建立超快速寬頻網絡計劃奠定基礎。

(工商 )