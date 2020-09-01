性愛本身該是愉悅的過程，但如果因此身體出現不適，也不應勉強自己，而該就醫診斷。中國杭州一名女子結婚後，每次跟丈夫發生性行為時，都覺得疼痛到像有人在撕肉一般，過程極為痛苦，就醫後竟發現原來她天生有雙陰道、雙子宮。

根據《錢江晚報》報導，中國杭州一名年僅25歲的林姓女子，每次在與丈夫進行性行為時，丈夫都很難進入，還疼痛得像有人在撕肉一樣，半年過去依然未有改善，只好到醫院求助專業醫師。

醫師檢查後才發現，林女竟擁有雙陰道、 雙子宮，杭州市婦產科醫院副院長、醫學博士李香娟對此表示，這類患者有些月經正常，但部分患者因為陰道無法正常擴展，會有性行為時疼痛、或是進入困難等情況，而多出的「肉牆」可能導致反覆流產及早產。

李香娟進一步指出「生殖道發育異常的女性，有些是在出生時就及早被發現，但有大部分是因為過了青春期月經不來、無法正常與異性進行性行為或不孕、反覆流產才發現自己的病情。」若有發現異常，應盡早就醫，檢查出問題癥結。

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(中時新聞網)