8月24日，香港上市的康師傅公告2020上半年財報， 營收人民幣329.3億元（約新台幣1,396億元），創下歷史新高，稅前淨利（EBITDA）人民幣51.7億元（約新台幣220億元），稅後純益人民幣23.8億元（約新台幣100.9億元），超乎市場預期。

本刊直擊，頂新二董魏應交8月15日現身彰化祖厝成美文化園，一口氣接待260多人商界金融團，賞析滿園子「活骨董」珍稀老樹時，魏應交即預告：「8月24日我們的成績不會讓你們失望。」

成美文化圖是魏家兄弟紀念父母特別修復祖厝並規劃圖林造景而成，圖為父母銅像。（圖／胡華勝攝）

「黑心油事件」傷了台灣社會 康師傅的母集團鼎新國際蟄伏6年多，等著端出新成績。頂新國際集團董事長魏應交（二董）在8月15日親自接待商界及金融界董座、總座、銀行經理等及眷屬共262人，參訪位在彰化永靖鄉的魏家祖厝「成美文化園」。

一位受邀的金融圈人士私下告訴記者，「黑心油事件後『滅頂』時期，公股抽銀根要打壓，唯有民營銀行力挺，不離不棄，二董感念當時相挺的金融界友人，加上園區整修有了新面貌，才組成這趟『感謝之旅』。」受邀的有王道銀行、渣打銀行等單位董事長、總經理及台北市商業會榮譽理事長王應傑等。

成美文化園大門口4棵樹象徵魏家4兄弟在門口迎賓。（圖／胡華勝攝）

大隊人馬隨著魏應交帶領，進入這一座占地16.5公頃，耗資60億台幣耗時20多年購地修建的園區。一入園，魏應交就側身伸出右手，如同身旁的「迎客松」，伸出右側長枝椏迎賓的黑松。「和園」主要是紀念頂新集團創辦人魏和德，祖厝「成美公堂」是依古法修繕翻新，不用一根釘子，找來建築師姚仁祿作總體規劃、國寶級大木匠陳天平帶領古蹟修復。

庭園造景是成美文化園的一大特色。（圖／胡華勝攝）

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(中時新聞網)