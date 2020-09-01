占地16.5公頃，耗資60億台幣耗時20多年購地修建的成美文化園區，最大特色就是珍稀古樹，眼前一棵樹齡約200年的黑松老樹高7公尺，粗估市價超過3,000萬。

最有看頭的是池邊一棵550年的樹王－紫檀，又稱為楓港柿，是台灣最高齡的紫檀樹，同樣是千萬身價。因為太大一棵，差一點就要出動直升機來搬運，後來是打造一台超低底盤的大卡車來完成搬運。

庭園造景是中的百年黑松也是成美文化園中的一大特色。（圖／胡華勝攝）

同行參觀的景觀工程全聯會理事長藍麗珠說：「台灣的豪宅除了比地段、軟硬體，還要比庭園造景中老樹的身價與造型，是不少富豪競逐的『活古董』」。魏應文對這些銀行界貴賓及商界友人說：「25年前在大陸賺第一桶金，回來就是蓋這個。」

成美文化圖中池邊有台灣最老550歲（年）的紫檀樹。（圖／胡華勝攝）

接著穿過平整寬闊的石板路，進入成美公堂，也就是魏家祖厝，右進左出。「裡面種的樹都是有意義的，左青龍（公的）、右白虎（母的），公樹會開花不會給結種籽，母樹會結籽不會開花、左邊是松、右邊一定是柏，取松柏長青之意，搭配四季時令，周圍種了二十四棵，象徵二十四節氣。從展示廳的窗外看出去，一窗就是一個景。」他已向「聯合國亞太地區文化資產保存獎卓越獎」報名。

魏應交導覽成美公堂中「孔孟好學」的疊字。（圖／胡華勝攝）

遊園約莫一個多小時，中午用餐請外燴，首度在展示廳裡擺宴，席開快三十桌。富豪家族的宴客菜共十道，有炒米粉、割包、燻雞、炸蚵捲、炒竹筍等，盡是台灣道地小吃。這趟半日行飽足中結束。

成美文化園地圖。（圖／成美文化園提供）。

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(中時新聞網)