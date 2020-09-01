魏家原在彰化賣食品油，30年前到大陸發展，切入方便麵市場後一路坐大，如今已是跨國食品集團，老大魏應州負責康師傅控股，老二魏應交負責地產與電信事業，老三魏應充掌管台灣味全，老四魏應行經營大陸的全家便利商店與德克士炸雞連鎖店，分工不分家。

今年富比世（Forbes）公布台灣50大富豪，頂新集團魏家四兄弟以72億美元（約新台幣2,174億元）資產拿下首富位置。

2014年頂新集團旗下的黑心食用豬油及黑心備料油2事件，在台灣社會掀起巨大波瀾，隨之而起的「滅頂行動」，使味全連虧損3年，味全相關投資如王德傳茶莊、松青超市、UCC咖啡、台北卡樂比等股權也先後處分。台灣「康師傅」也在在2017年1月1日宣布解散，不再生產、銷售泡麵。魏家兄弟財富一度縮水逾千億元台幣。

頂新和德文教基金會近年積極公益，捐贈50輛交通車給學校支持棒球活動。（圖／馬景平攝）

連帶地，頂新魏家投資的台北101也遭「逼退」，先是魏應交辭去副董事長兼總經理大位，接著被逼賣股。「滅頂」期間，魏應充和四弟魏應行因購買油杉被判違反文化資產保存法遭限制出境，今年4月農委會修法解禁。

這6年來，魏家退出檯面，轉做公益，贊助地方兒童棒球隊，消失二十年的「味全龍」去年也大復活。不過，仍有民眾持續抵制。

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(中時新聞網)