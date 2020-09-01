近期政壇爆出一卷錄音檔，揭露時代力量（時力）創黨主席、前立委黃國昌痛斥黨內「小綠議員」，掀起黨內決策委員會和黨主席的改選風波，苗栗縣議員曾玟學和高雄市議員黃捷深覺受辱，憤而宣布退黨，加上之前退黨的台北市議員黃郁芬和林穎孟，時力一個月內折損四名年輕新血，堪稱瀕臨解構。有人將矛頭指向黃國昌長期介入黨內事務，並打算重掌大權，搶攻台北市長寶座，因而造成「黃國昌之亂」，近日恐又有二名生力軍會斷開時力！

時力的黨主席由決策委員會選出，前黨主席徐永明捲入國會議員集體收賄案後，引爆黨內鷹派和鴿派大亂鬥，原本有意參選明年決策委員的台北市議員黃郁芬、林穎孟和苗栗縣議員曾玟學，先後退黨，打翻黨主席和決策委員會改選布局。

為了挽回政黨形象，時力8月中決定提前改選決策委員會（任期至明年2月28日）。8月27日，15名決策委員最新名單出爐，獲選的高雄市議員黃捷，卻提前一天宣布退黨，成為「幽靈」決策委員。更諷刺的是，名單內的台南市議員林易瑩和「與黃捷感情極好」的候補決策委員雲林縣議員廖郁賢，近日蠢蠢欲動，極有可能是下一波退黨者。

一名熟悉時力內情的人士透露，時力決策委員會提前重新改選，黨內角力瞬間檯面化，掀起濤天巨浪的退黨潮，多數選擇退黨的人士都將亂象指向創黨主席、前立委黃國昌，真的是「順我者昌，逆我者亡」，「過去黃國昌擔任黨主席時，決策核心充斥小圈圈文化，只要不是自己人，根本連你在講什麼都不願意聽。」

新任時代力量決策委員的台南市議員林易瑩，被傳恐是下一波退黨人員。（圖／報系資料照）

時代力量決策委員會掌控全黨預算，成員15人，候補3人，由黨員選舉產生，黨主席則由決策委員會成員推選，和藍綠兩黨「黨員直選黨主席」不同。時代力量黨主席與決策委員的任期一致，黨主席因故出缺時，由決策委員會重新改選，改選後黨主席的任期，至原任期屆滿為止。

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(中時新聞網)