就算茶壼內風暴愈演愈烈，黨籍年輕民代陸續退黨，黃國昌在時力黨內影響力卻不減反增，近日極積布局2022年的縣市長及議員選舉，相繼在台南、台中和台北舉辦粉絲見面會，似乎想方設法要重拾當年的高人氣。

「為了明年黨主席和決策委員會改選，最近時力各派系提前練兵暖身，甚至悄悄招募黨員，為的就是想要主導2022年選舉的提名規則，並及早擇定選戰策略和資源。」一名熟悉時力內情的人士說。

一名不願具名的時力議員也認為，隨著黨內年輕民代陸續退黨，黃國昌影響力愈來愈大。「目前黃國昌前國會辦公室主任賴嘉倫，擔任時力立院黨團主任；親信陳志明會任黨秘書長、現掌台北黨部；前助理李兆立則是時力智庫執行長。此外，時力立委邱顯智和王婉諭的辦公室，也有黃國昌的前助理或是他提拔過參選的親信，未來時力『國運昌隆』路線只會愈走愈明朗，但眾叛親離的戲碼恐會持續上演。」

苗栗縣議員曾玟學退出時力時表示，「我一直都知道、也感受到黃國昌前主席對於這個政黨（時力）的影響力與控制力，時力的從政者很少有人敢違逆其意見，甚至在國昌退出決策圈後，任何重大決定也須和其商討。在這樣氣氛下，即便時力對外標榜是開放、透明、參與的政黨，也少有容得下不同意見的討論，往往必須是一致性的贊同。」

當時，甫退出時力的高雄市議員黃捷力挺曾玟學，並指出現在時力留下的人只是會乖乖聽「國昌老師」話的橡皮圖章，時力必須加速改革，避免淪為獨裁專斷的一言堂。月前斷開時力的台北市議員黃郁芬曾建議，時力該走正確的方向，不能老想息事寧人，而不敢面對、解決問題。

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(中時新聞網)