民進黨政府宣布明年元旦開放美豬美牛口，衛福部長陳時中要帶頭吃3個月美豬，但民眾真的敢吃嗎？網友大噓陳時中，你吃三個月太久，我們可是準備要吃一輩子。在台美人畢靜翰也坦言，自己不會吃。他說，美國豬肉味道怪怪的，吃起來覺得噁心，後來才知道美國農場幹了什麼事，吃了多年美豬，想起來就捏了一把冷汗。

陳時中日前受訪時表示，美豬口感比較不好，要帶頭推廣不是問題，只是3個月太久一點，不過如果民眾有疑慮，他還是願意以身作則。

對此，網友紛紛留言說，「是吃哪種美豬要說清楚」、「進口的豬肉全送你家就好了」、「這麼力挺開放，那應該終身都吃美豬啊」、「吃三個月就有人鼓掌，真好騙」、「餵院長吃」、「林杰樑還在世的話，一定打臉陳時中」、「三個月太久？我們可是準備要吃一輩子欸」、「要做科學研究 至少要吃個五年吧」、「反正到最後也是國軍吞」。

台灣要開放瘦肉精美豬進口，畢靜翰是來台10餘年的美國人，他昨在臉書上表示，小時候他很討厭吃豬肉，就是討厭那個味道，那個口感噁心死了．牛肉多少也一直覺得怪怪的，除非是漢堡或培根， 詭不是很愛吃，那個味道怪怪的，吃了也不怎麼舒服．「後來到了台灣，就發現原來豬肉可以很好吃，台灣的豬肉的味道與美國的不太一樣！」畢靜翰說，很後來才知道美國的農場都在幹什麼，吃了那麼多年的美豬，光想就捏了一把冷汗。

(中時新聞網)