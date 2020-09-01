傳奇教頭約翰湯普生(John Thompson)於美國時間8月31日去世，享壽78歲(1941-2020)。他曾執教喬治城大學男籃隊， 帶出多位名人堂球星，包括尤英(Patrick Ewing)、艾佛森(Allen Iverson)、莫寧(Alonzo Mourning)、穆湯波(Dikembe Mutombo)。

約翰湯普生率隊在1984年摘下NCAA(大學聯賽)冠軍，成為首位奪冠的黑人總教練，被視為黑人教頭的先驅者而備受景仰。尤英、莫寧、穆湯波發文哀悼，視之為「我們的父親、我們的恩師、我們的榜樣。」

其中最為心碎的是艾佛森，他與老教頭有非常深厚的感情，「他是我的救命恩人，是他給我這個機會。」艾佛森曾在高中鬧事而坐牢4個月，沒有大學校隊肯收他，他的母親去哀求約翰湯普生，他答應給艾佛森一個機會。

艾佛森在IG寫道：「我會想念你的，但我知道你正在天上對我們微笑。我願用一切交換你的一通電話，我只想再聽到你說聲『嘿，小混蛋』，然後我們暢談籃球以外的事。願你在天堂安息，不再有痛苦與折磨。你的面容永遠留在我心中。你的浪蕩子敬上。」

NBA與黃蜂老闆喬丹(Michael Jordan)都發出聲明哀悼約翰湯普生，湯普生60年代打過兩季NBA，他身高208公分做為替補大前鋒，效力塞爾提克並拿下兩座總冠軍。

(中時新聞網)