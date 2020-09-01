受梅莎颱風外圍環流影響，中央氣象局今針對北北基發布大雨特報。梅莎將在今天內增強為強烈颱風，對琉球群島帶來強風豪雨；預估路徑通過琉球後，將前往東海再轉往朝鮮半島。位在日本南方海域的熱帶性低氣壓持續發展，最快今天內形成第10號颱風海神，未來恐直撲日本！

典型颱風雨昨起不斷甩進台灣地區，驟雨陣陣的天氣今持續，氣象局針對基隆、新北、台北發布大雨特報，受梅莎環流影響，易有短時強降雨，基隆北海岸及大台北山區有局部大雨發生，其他地區中午過後有陣雨或雷雨。

梅莎「吃飽喝足」，近中心風速已超越黃蜂、巴威，成為「今年最強颱」，颱風結構紮實、颱風眼清晰可見。今天上午是梅莎距離台灣最近的時間，下半天颱風逐漸遠離，各地雨勢趨緩，但接著還有一個颱風即將生成，10號颱風海神。

日本南方海域一熱低壓持續發展，最快今天內形成颱風。由於這個低壓系統距離台灣更遠、影響程度更小，成颱後的發展仍須密切觀察，目前預估將往北移動，對日本造成威脅。

周三（2日）起台灣天氣改吹西南風，迎風面中南部有短暫雨，其他地區恢復午後的天氣型態，山區雨勢較大。

(中時新聞網)